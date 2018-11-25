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Наградиха победителите в турнирите "Купа 8 декември"
16:40 / 26.11.2018 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Победителите в турнирите "Купа 8 декември“ 2018 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.

Класиране по видове спорт:

ТЕНИС НА МАСА

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:

1-во място – Иво Йорданов – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – Златин Тенев - Икономически университет

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:

1-во място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място – Станислава Пархова – Технически университет

3-то място – Янита Пеева – Икономически Университет

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:

1-во място – Икономически университет

2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – Технически университет

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:

1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

2-ро място – Икономически Университет

3-то място – Технически университет

СТРИЙТБОЛ 3х3

КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:

1-во място - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Технически Университет

3-то място -  ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:

1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Икономически Университет

3-то място - Технически Университет

ВОЛЕЙБОЛ

КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:

1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място - Икономически Университет

3-то място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:

1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място - ВСУ "Черноризец Храбър“

3-то място - Икономически университет

ПЛУВАНЕ

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:

1-во място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:

1-во място - Александър Пенев – Икономически Университет

2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:

1-во място - Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Неле Рудолф – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Йоана Томова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:

1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет

2-ро място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет

50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:

1-во място - Аделина Петрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2-ро място - Неле Рудолф - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Стефани Семерджиева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:

1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет

2-ро място - Михаил Денев – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Александър Матев – Икономически Университет

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:

1-во място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Васелики Канелопулу - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:

1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет

2-то място - Дилян Желязков – Икономически Университет

3-то място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:

1-во място - Медицински Университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Боцарис, Керязова, Каменов, Стоянова, Бекетов

2-ро място - Икономически Университет – Желязков, Ганчева, Пенев , Христова, Николов

3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Канелопулу, Маринов, Петрова, Ксинидис

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА "КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2018:

1-во място - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - 570 т.

2-ро място - ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  433 т.

3-то място - ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" -4145 т.

БОУЛИНГ:

1-во място - Икономическия Университет - 1237 т.

2-ро място -  Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 1019 т.

3-то място – ВУМ - 899 т.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "Купа 8 декември“

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:

1-во място - Радостина Пейчева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място - Глория Павлова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място - Ирена Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:

1-во място - Светлин Николов - Технически Университет

2-ро място - Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място - Стефан Михайлов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:

1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място - Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“

3-то място - Икономически Университет

4-то място - Технически Университет

ФУТБОЛ:

1-во място - Технически Университет

2-ро място - Медицински университет "Д-р Параскев Стоянов“

3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“







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