Наградиха победителите в турнирите "Купа 8 декември" 16:40 / 26.11.2018 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати © виж галерията Победителите в турнирите "Купа 8 декември“ 2018 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.



Класиране по видове спорт:



ТЕНИС НА МАСА



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:



1-во място – Иво Йорданов – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – Златин Тенев - Икономически университет



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:



1-во място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – Станислава Пархова – Технически университет



3-то място – Янита Пеева – Икономически Университет



ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:



1-во място – Икономически университет



2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – Технически университет



ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:



1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – Икономически Университет



3-то място – Технически университет



СТРИЙТБОЛ 3х3



КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:



1-во място - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Технически Университет



3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:



1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Икономически Университет



3-то място - Технически Университет



ВОЛЕЙБОЛ



КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:



1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място - Икономически Университет



3-то място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:



1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място - ВСУ "Черноризец Храбър“



3-то място - Икономически университет



ПЛУВАНЕ



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:



50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:



1-во място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:



1-во място - Александър Пенев – Икономически Университет



2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:



1-во място - Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Неле Рудолф – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Йоана Томова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:



1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет



2-ро място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет



50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:



1-во място - Аделина Петрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



2-ро място - Неле Рудолф - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Стефани Семерджиева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:



1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет



2-ро място - Михаил Денев – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Александър Матев – Икономически Университет



50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:



1-во място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Васелики Канелопулу - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:



1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет



2-то място - Дилян Желязков – Икономически Университет



3-то място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:



1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Боцарис, Керязова, Каменов, Стоянова, Бекетов



2-ро място - Икономически Университет – Желязков, Ганчева, Пенев , Христова, Николов



3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Канелопулу, Маринов, Петрова, Ксинидис



КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА "КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2018:



1-во място - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - 570 т.



2-ро място - ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 433 т.



3-то място - ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" -4145 т.



БОУЛИНГ:



1-во място - Икономическия Университет - 1237 т.



2-ро място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 1019 т.



3-то място – ВУМ - 899 т.



ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "Купа 8 декември“



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:



1-во място - Радостина Пейчева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Глория Павлова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място - Ирена Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:



1-во място - Светлин Николов - Технически Университет



2-ро място - Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място - Стефан Михайлов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:



1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място - Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“



3-то място - Икономически Университет



4-то място - Технически Университет



ФУТБОЛ:



1-во място - Технически Университет



2-ро място - Медицински университет "Д-р Параскев Стоянов“



3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

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