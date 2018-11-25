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|Наградиха победителите в турнирите "Купа 8 декември"
|Победителите в турнирите "Купа 8 декември“ 2018 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.
Класиране по видове спорт:
ТЕНИС НА МАСА
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:
1-во място – Иво Йорданов – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място – Златин Тенев - Икономически университет
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:
1-во място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място – Станислава Пархова – Технически университет
3-то място – Янита Пеева – Икономически Университет
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:
1-во място – Икономически университет
2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място – Технически университет
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:
1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място – Икономически Университет
3-то място – Технически университет
СТРИЙТБОЛ 3х3
КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:
1-во място - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Технически Университет
3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:
1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Икономически Университет
3-то място - Технически Университет
ВОЛЕЙБОЛ
КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:
1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2-ро място - Икономически Университет
3-то място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:
1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2-ро място - ВСУ "Черноризец Храбър“
3-то място - Икономически университет
ПЛУВАНЕ
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:
50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:
1-во място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
3-то място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:
1-во място - Александър Пенев – Икономически Университет
2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:
1-во място - Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Неле Рудолф – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Йоана Томова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:
1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет
2-ро място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет
50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:
1-во място - Аделина Петрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
2-ро място - Неле Рудолф - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Стефани Семерджиева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:
1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет
2-ро място - Михаил Денев – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Александър Матев – Икономически Университет
50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:
1-во място - Цветелина Керязова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Васелики Канелопулу - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:
1-во място - Виктор Николов – Икономически Университет
2-то място - Дилян Желязков – Икономически Университет
3-то място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:
1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Боцарис, Керязова, Каменов, Стоянова, Бекетов
2-ро място - Икономически Университет – Желязков, Ганчева, Пенев , Христова, Николов
3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Канелопулу, Маринов, Петрова, Ксинидис
КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА "КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2018:
1-во място - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - 570 т.
2-ро място - ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 433 т.
3-то място - ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" -4145 т.
БОУЛИНГ:
1-во място - Икономическия Университет - 1237 т.
2-ро място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 1019 т.
3-то място – ВУМ - 899 т.
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "Купа 8 декември“
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:
1-во място - Радостина Пейчева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Глория Павлова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
3-то място - Ирена Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:
1-во място - Светлин Николов - Технически Университет
2-ро място - Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
3-то място - Стефан Михайлов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:
1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2-ро място - Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“
3-то място - Икономически Университет
4-то място - Технически Университет
ФУТБОЛ:
1-во място - Технически Университет
2-ро място - Медицински университет "Д-р Параскев Стоянов“
3-то място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
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