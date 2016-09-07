Хубчев обяви списъка с националите, Радослав Василев отново повикан

Селекционерът на "А" националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширената група футболисти, повикани за двубоите с Кипър и Словения от турнира Лига на нациите. "Лъвовете" гостуват в Никозия на 16.11., а три дни по-късно приемат словенците на стадион "Васил Левски" в последния си мач от турнира.
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Ето и избраниците на треньора:
Вратари:
Пламен Илиев (Астра, Рум), Георги Петков (Славия), Димитър Евтимов (Бъртън Албиън, Анг)
Защитници:
Антон Недялков (Лудогорец), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Иван Горанов (Левски), Иван Бандаловски (Берое), Камен Хаджиев (Берое), Страхил Попов (Касъмпаша, Тур), Петър Занев (Енисей, Рус), Васил Божиков (Слован Братислава, Слвк)
Полузащитници:
Галин Иванов (Славия), Александър Цветков (Берое), Мартин Райнов (Берое), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Светослав Ковачев (Дунав), Тодор Неделев (Ботев Пд), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Рус), Божидар Краев (Мидтиланд, Дан), Симеон Славчев (Карабах, Азер), Николай Димитров (Урал, Рус)
Нападатели:
Ивелин Попов (Спартак Москва, Рус), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Радослав Василев (Черно море), Спас Делев (Погон, Пол), Станислав Костов (Левски)