Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (0)
Вратарят на Черно море попадна в националния, вижте пълния списък на Хубчев
14:30 / 02.10.2018 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на "А" националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширената група от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои от турнира Лига на нациите - срещу Кипър на 13 октомври в София и срещу Норвегия на 16 октомври в Осло.

Ето и избраниците на треньора:

Вратари: Пламен Илиев (Астра), Георги Петков (Славия), Благой Макенджиев (Черно море)

Защитници: Антон Недялков (Лудогорец), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Иван Горанов (Левски), Иван Бандаловски (Берое), Страхил Попов (Касъмпаша), Петър Занев (Енисей), Васил Божиков (Слован Братислава)

Полузащитници: Галин Иванов (Славия), Борислав Цонев (Берое), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Светослав Ковачев (Дунав), Тодор Неделев (Ботев Пд), Симеон Славчев (Карабах), Божидар Краев (Мидтиланд), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Георги Миланов (МОЛ Види), Николай Димитров (Урал)

Нападатели: Кирил Десподов (ЦСКА-София), Ивелин Попов (Спартак Москва), Радослав Василев (Славия).

Още по темата: общо новини по темата: 100
09.09.2018
07.09.2018
31.08.2018
29.08.2018
24.08.2018
21.08.2018
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вижте как се представи ДЮШ на Черно море
 Черно море падна тежко в Разград
 Ще успеят ли "моряците" да препънат хегемона Лудогорец? Вижте избора на Илиан Илиев!
 Яко дерби! Черно море срещу Левски за Купата!
 Ясно е кой рефер ще свири Лудогорец - Черно море
Класиране Резултати
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: