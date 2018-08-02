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Ето кои "моряци" попаднаха в групата за мача с Етър
14:47 / 08.08.2018 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
© ПФК Черно море
Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за предстоящия в петък мач с Етър във Велико Търново. В нея след контузия се завръщат нападателят Радослав Василев и Мартин Костадинов, както и Емил Янчев. Аут за срещата са напусналия Черно море Даниел Димов, Пламен Димов и Мариян Огнянов.

В клубния автобус няма да се качат още Валентин Йосков, Ертан Томбак, Лъчезар Йорданов, вратарят Иван Дичевски и контузеният Стефан Станчев.

Срещата между Етър и Черно море е в петък от 18,15 часа на стадион “Ивайло" във Велико Търново.

Групата на Черно море: Благой Макенджиев, Иван Дюлгеров, Илиас Хасани, Мартин Костадинов, Емил Янчев, Мирослав Енчев, Атанас Зехиров, Кононго, Георги Илиев, Н`Донгала, Дани Кики, Мехди Фенуш, Петър Витанов, Патрик, Жоржиньо, Георги Божилов, Мартин Минчев, Радослав Василев.

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