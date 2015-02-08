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Варна има световен шампион по муай тай при мъжете!
16:39 / 19.03.2018 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Възпитаникът на варненския клуб по кикбокс и муай тай Вокил Али Юзеир е СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО МУАЙ ТАЙ в категорията до 67кг. при мъжете. Това стана ясно от лично съобщение изпратено до неговия личен треньор Галин Димов.

Ето какво гласи то:

"Мисията изпълнена“
Али тренира от няколко години в клуба. От самото начало той показва, че е готов на всичко, за да постигне мечтата си – да стъпи на Световния връх в бойните спортове. Година след година Али става все по добър и силен в изявите си на ринга. Играл е във всички рингове стилове в кикбокса и в муай тай.

До момента има следните постижения:
1. Републикански шампион по муай тай ЮМВ – Варна 08.02.2015г.
2. Бронзов медал по кикбокс стил лоу кик ЮМВ до 75кг. – Шумен 05.04.2015г.
3. Републикански шампион по кикбокс стил К1 ЮМВ до 71кг. – Нова Загора 15.05.2015г.
4. Европейски вицешампион по елитни боеве ЮМВ до 71кг. – Варна 20.05.2015г.
5. Бронзов медал по кикбокс стил К1 ЮМВ до 75кг. – Каварна 27.09.2015г.
6. Републикански вицешампион по кикбокс при ЮМВ в стил фул контакт до 71кг – ДП Пловдив 08.11.2015г.
7. Републикански шампион по муай тай при ЮМВ до 71кг. – Враца 31.01.2016г.
8. Бронзов медал по кикбокс в стил лоу кик при ЮСВ до 71кг. – ДП Шумен 27.03.2016г.
9. Бронзов медал по кикбокс в стил К1 при ЮСВ до 71кг. – ДП Нова Загора 13-15.05.2016г.
10. Републикански шампион по кикбокс в стил К1 при ЮСВ до 67кг. – ДП Каварна 16-18.09.2016г.
11. Шампион по кикбокс в стил К1 при ЮСВ до 67кг – Коледен турнир Варна 10.12.2016г.
12.Бронзов медал по муай тай при ЮСВ до 67кг. – ДП по муай тай в гр. Нова Загора 03-05.02.2017г.
13. Републикански шампион по кикбокс в стил лоу кик при ЮСВ до 67кг. – ДП по кикбокс гр. Шумен 31.03-02.04.2017г.
14. Републикански шампион по кикбокс в стил К1 при ЮСВ до 67кг. – ДП по кикбокс гр. Нова Загора 12-14.05.2017г.
15. Републикански шампион по кикбокс в стил К1 при ЮСВ до 71кг. – ДОП гр. Габрово
16. Победител в професионална среща по кикбокс в стил К1 ЮСВ до 67кг – B1B Fight Night 13.10.2017г. ДКС гр. Варна
17. Шампион в професионална среща по кикбокс в стил К1 ЮСВ до 69кг – Pro Fight 11 – 18.11.2017г. гр. Дупница
18. Шампион по кикбокс в стил К1 ЮСВ до 71кг. – Balkan Best Fighters 02.12.2017г. гр. Ниш , Сърбия
19. Републикански шампион по муай тай ЮСВ до 71кг. – ДП по муай тай 08-09.12.2017г. гр. София

Самото Световното първенство по муай тай се провежда ежегодно в столицата на Кралство Тайланд – Банкок. Организатор е Световната федерация по муай тай W.M.F. Над 70 държави взимат участие и всяка година стават все повече и отборите им се увеличават и заемат всяка игрова и възрастова категория.

Варненският състезател Али Юзеир навърши 19г. през месец февруари тази година и веднага се впусна в големите битки при мъжете с доста повече опит.
Подготовката му за Световния форум течеше още от месец ноември 2017г. като между временно взе участие и спечели шампионски титли в двата Държавни шампионата по муай тай - края на 2017та в гр. София и в началото на 2018та в гр. Варна.

Той бе и участник в първия за годината лагер в гр. Банско на националите от Българска конфедерация по кикбокс и муай тай организиран от новото ръководство и след безапелационното си представяне стана част от отбора по муай тай.

Участва и във втория лагер, който се проведе в Спорт палас няколко дни преди самото Световно първенство. На 09.03.2018г. отпътува като част от националния отбор по муай тай на България.

Ето какво сподели председателя и главен треньор на клуба Галин Димов:

"За да постигне успеха си на Али му се налагаше понякога да става в четири сутринта, за да тича да ми изпраща резултатите, за да преценя как да продължава и в седем да бъде на училище. В следобедните часове помагаше в семейството си с отглеждането на по-малкия си брат.

Веднага след това хващаше сака и идваше при мен в залата малко преди групата, за да можем да работим индивидуално. Не е пропускал тренировка освен ако не беше болен.

Много добре си спомням как всяка събота и неделя работеше извънредно, за да може да е полезен на близките си и да не е в тежест финансово.
Купуваше си всичко необходимо за тренировките. Когато имах възможност му ги копувах аз, когато нямах той работеше и отделяше от залъка си, за да е добре екипиран.

Това ме караше да бъда още по мотивиран и отдаден на подготовката му с една единствена цел – да постигна неговата, а и моя мечта "СВЕТОВЕН ШАМПИОН“







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