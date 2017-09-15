Има ли изненадани? Депутат свири дербито между Черно море и ЦСКА 12:26 / 14.09.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати © Varna24.bg Стефан Апостолов ще раздава правосъдие на стадион "Тича" БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг в Първа лига:



Прави впечатление, че дербито между Черно море и ЦСКА-София бе поверено на депутата Стефан Апостолов. 15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч.

Етър - ПФК Берое ЕАД

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев

ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Кирил Петков Йорданов



15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Левски АД - Септември София

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов

ДАС1: Драгомир Димитров Драганов, ДАС2: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов



16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч.

ФК Верея - ФК Дунав 2010

ГС: Георги Кънчев Димитров

АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Константин Делов Писков



16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов

ДАС1: Волен Валентинов Чинков, ДАС2: Петър Стефанов Доровски

СН: Мартин Живков Богдев



17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.

Витоша - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов

АС1: Тони Бонев Пандарски, АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов

ДАС1: Георги Николов Кабаков, ДАС2: Владимир Вълков Вълков

СН: Антон Симеонов Генов



17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Славия АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Андрей Венков Николов

ДАС1: Мустафа Севди Шефкет, ДАС2: Петър Григоров Григоров

СН: Кирил Манолов Лозанов



18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Ботев АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски

ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов

СН: Светослав Петров Славов

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