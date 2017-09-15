Има ли изненадани? Депутат свири дербито между Черно море и ЦСКА

Прави впечатление, че дербито между Черно море и ЦСКА-София бе поверено на депутата Стефан Апостолов.
15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч.
Етър - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев
ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кирил Петков Йорданов
15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Левски АД - Септември София
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС1: Драгомир Димитров Драганов, ДАС2: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч.
ФК Верея - ФК Дунав 2010
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС1: Волен Валентинов Чинков, ДАС2: Петър Стефанов Доровски
СН: Мартин Живков Богдев
17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов
АС1: Тони Бонев Пандарски, АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов
ДАС1: Георги Николов Кабаков, ДАС2: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов
17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Андрей Венков Николов
ДАС1: Мустафа Севди Шефкет, ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Кирил Манолов Лозанов
18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски
ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Светослав Петров Славов