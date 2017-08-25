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Ето го съдията, който ще свири на Морето
14:57 / 24.08.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Валентин Железов (с топката) получи наряд за мача на стадион "Тича"
БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 7-ия кръг в Първа лига:

25 Авг 2017 г. Петък 18:00 ч.
Етър - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС1: Петър Стефанов Доровски, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кольо Димитров Данев

25 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ФК Дунав 2010
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Антон Симеонов Генов

26 Авг 2017 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Радан Василев Мирянов

26 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

27 Авг 2017 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Черно море - Септември София
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Николай Тодоров Христов
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев
ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Георги Димитров Давидов
СН: Кирил Манолов Лозанов

27 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Диян Христов Вълков
ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Ивелин Венциславов Занев
СН: Светослав Петров Славов

28 Авг 2017 г. Понеделник 18:00 ч.
Витоша - ФК Верея
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС1: Георги Петров Георгиев, АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС1: Никола Павлов Петров, ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев








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