Ето го съдията, който ще свири на Морето 14:57 / 24.08.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати © Varna24.bg Валентин Железов (с топката) получи наряд за мача на стадион "Тича" БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 7-ия кръг в Първа лига: 25 Авг 2017 г. Петък 18:00 ч.

Етър - ПФК Ботев АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов

ДАС1: Петър Стефанов Доровски, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Кольо Димитров Данев



25 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ФК Дунав 2010

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев

СН: Антон Симеонов Генов



26 Авг 2017 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Радан Василев Мирянов



26 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Славия АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Петър Николов Джугански

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



27 Авг 2017 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Черно море - Септември София

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Николай Тодоров Христов

4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев

ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Георги Димитров Давидов

СН: Кирил Манолов Лозанов



27 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Диян Христов Вълков

ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Ивелин Венциславов Занев

СН: Светослав Петров Славов



28 Авг 2017 г. Понеделник 18:00 ч.

Витоша - ФК Верея

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС1: Георги Петров Георгиев, АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС1: Никола Павлов Петров, ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев

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