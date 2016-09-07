Очаквали ли сте това? Хубчев повика трима от Черно море в националния!

© Varna24.bg Орлин Старокин (№66), Александър Цветков (№6) и Атанас Зехиров получиха доверието на Петър Хубчев Селекционерът на "А" националния отбор Петър Хубчев обяви група от 25 футболисти за световните квалификации срещу Швеция на 31.08.2017 и Холандия на 03.09.2017. Отборът ще стартира лагера си за предстоящите квалификации на 27 август. Вратари: Пламен Илиев ("Астра", Румъния), Божидар Митрев ("Левски"), Георги Китанов (ЦСКА-София).



Защитници: Страхил Попов ("Касъмпаша", Турция), Петър Занев ("Амкар", Русия), Васил Божиков ("Слован", Словакия), Антон Недялков (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Георги Терзиев ("Лудогорец"), Цветомир Панов ("Ботев" Пловдив).



Полузащитници и нападатели: Атанас Зехиров ("Черно море"), Орлин Старокин ("Черно море"), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Тодор Неделев ("Ботев" Пловдив), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Станислав Манолев (ЦСКА-София), Ивайло Димитров ("Славия"), Георги Костадинов ("Макаби" Хайфа, Израел), Александър Цветков ("Черно море"), Симеон Славчев ("Спортинг", Португалия), Ивайло Чочев ("Палермо", Италия), Георги Миланов (ЦСКА, Русия), Андрей Гълъбинов ("Дженоа", Италия), Божидар Краев ( "Мидтиланд", Дания), Ивелин Попов ("Спартак", Русия).