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Пратиха Сватбата да свири на Черно море
13:47 / 17.08.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Ивайло Стоянов - Сватбата ще ръководи двубоя в Коматево между Ботев и Черно море
БФС обяви днес съдийските назначения за 6-ия кръг в Първа лига:

18 Авг 2017 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Петър Николов Джугански, АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС1: Мартин Емилов Стоименов, ДАС2: Румен Красимиров Христов
СН: Евгени Тодоров Геров

18 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС1: Волен Валентинов Чинков, ДАС2: Вангел Борисов Вангелов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

19 Авг 2017 г. Събота 18:15 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС1: Георги Милков Гинчев, ДАС2: Никола Павлов Петров
СН: Ичко Лозев Лозев

19 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - Витоша
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов
ДАС1: Радослав Петров Гидженов, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Константин Делов Писков

20 Авг 2017 г. Неделя 18:15 ч.
ПФК Славия АД - Етър
ГС: Петър Кирилов Костадинов
АС1: Диян Христов Вълков, АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС1: Георги Юлиянов Иванов, ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Валери Николов Цветков

20 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Николай Тодоров Христов
ДАС1: Георги Димитров Давидов, ДАС2: Стефан Демирев Павлов
СН: Мартин Живков Богдев

21 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.
Септември София - ПФК Берое ЕАД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Мартин Иванов Димитров, АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС1: Драгомир Димитров Драганов, ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Евгени Георгиев Георгиев


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