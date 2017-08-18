Пратиха Сватбата да свири на Черно море

© Varna24.bg Ивайло Стоянов - Сватбата ще ръководи двубоя в Коматево между Ботев и Черно море БФС обяви днес съдийските назначения за 6-ия кръг в Първа лига: 18 Авг 2017 г. Петък 18:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Петър Николов Джугански, АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС1: Мартин Емилов Стоименов, ДАС2: Румен Красимиров Христов

СН: Евгени Тодоров Геров



18 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов

ДАС1: Волен Валентинов Чинков, ДАС2: Вангел Борисов Вангелов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



19 Авг 2017 г. Събота 18:15 ч.

ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Пламен Хинков Хинков

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС1: Георги Милков Гинчев, ДАС2: Никола Павлов Петров

СН: Ичко Лозев Лозев



19 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - Витоша

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов

ДАС1: Радослав Петров Гидженов, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев

СН: Константин Делов Писков



20 Авг 2017 г. Неделя 18:15 ч.

ПФК Славия АД - Етър

ГС: Петър Кирилов Костадинов

АС1: Диян Христов Вълков, АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС1: Георги Юлиянов Иванов, ДАС2: Петър Григоров Григоров

СН: Валери Николов Цветков



20 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Георги Кънчев Димитров

АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Николай Тодоров Христов

ДАС1: Георги Димитров Давидов, ДАС2: Стефан Демирев Павлов

СН: Мартин Живков Богдев



21 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.

Септември София - ПФК Берое ЕАД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС1: Мартин Иванов Димитров, АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС1: Драгомир Димитров Драганов, ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Евгени Георгиев Георгиев