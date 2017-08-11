Ето кой съдия ще свири мача Черно море - Славия

© Varna24.bg Никола Попов получи наряд за двубоя във Варна БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг в Първа лига: 11 Авг 2017 г. Петък 18:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия АД

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Стефан Демирев Павлов

СН: Димитър Панайотов Костов



11 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.

Септември София - ПФК ЦСКА-София

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Петър Николов Джугански

ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Йордан Динков Сталев



12 Авг 2017 г. Събота 18:15 ч.

Етър - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов



12 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Мартин Иванов Димитров

ДАС1: Георги Милков Гинчев, ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев



13 Авг 2017 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Веселин Богданов Йорданов



13 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Левски АД - ФК Дунав 2010

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Николай Георгиев Георгиев

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов

ДАС1: Мартин Емилов Стоименов, ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Йордан Веселинов Гулев



14 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - Витоша

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Георги Петров Георгиев

ДАС1: Петър Стефанов Доровски, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев

СН: Радан Василев Мирянов