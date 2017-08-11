Ето кой съдия ще свири мача Черно море - Славия

БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг в Първа лига:
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|Никола Попов получи наряд за двубоя във Варна
11 Авг 2017 г. Петък 18:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Стефан Демирев Павлов
СН: Димитър Панайотов Костов
11 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.
Септември София - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Петър Николов Джугански
ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Йордан Динков Сталев
12 Авг 2017 г. Събота 18:15 ч.
Етър - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
12 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров
ДАС1: Георги Милков Гинчев, ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
13 Авг 2017 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Веселин Богданов Йорданов
13 Авг 2017 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Левски АД - ФК Дунав 2010
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Николай Георгиев Георгиев
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов
ДАС1: Мартин Емилов Стоименов, ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Веселинов Гулев
14 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - Витоша
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Георги Петров Георгиев
ДАС1: Петър Стефанов Доровски, ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Радан Василев Мирянов