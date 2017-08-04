Този съдия ще свири мача Пирин - Черно море

© Varna24.bg Петър Доровски (в средата) получи наряд за мача в Благоевград БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига: 4 Авг 2017 г. Петък 18:00 ч.

ПФК Славия АД - ПФК Берое ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Кирил Петков Йорданов



4 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Черно море

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС1: Петър Николов Джугански, АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов

ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев, ДАС2: Ангел Любенов Ангелов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



5 Авг 2017 г. Събота 18:45 ч.

ФК Верея - ПФК Левски АД

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Георги Людмилов Калудов, АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Даниел Милков Ников

ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Кольо Димитров Данев



5 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.

Витоша - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Мартин Иванов Димитров, АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов

ДАС1: Николай Йорданов Колев, ДАС2: Волен Валентинов Чинков

СН: Йордан Костадинов Иванов



6 Авг 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов

ДАС1: Георги Димитров Давидов, ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Илонка Миланова Джалева



7 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.

ФК Дунав 2010 - Етър

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Светослав Петров Славов



ПФК Ботев АД - Септември София - Отложен за 12 Октомври 2017г.