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Спортните новини: Днес (5) | Вчера (6)
Този съдия ще свири мача Пирин - Черно море
12:40 / 03.08.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Петър Доровски (в средата) получи наряд за мача в Благоевград
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига:

4 Авг 2017 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Кирил Петков Йорданов

4 Авг 2017 г. Петък 21:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Черно море
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС1: Петър Николов Джугански, АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов
ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев, ДАС2: Ангел Любенов Ангелов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

5 Авг 2017 г. Събота 18:45 ч.
ФК Верея - ПФК Левски АД
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Георги Людмилов Калудов, АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Даниел Милков Ников
ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кольо Димитров Данев

5 Авг 2017 г. Събота 21:00 ч.
Витоша - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Мартин Иванов Димитров, АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов
ДАС1: Николай Йорданов Колев, ДАС2: Волен Валентинов Чинков
СН: Йордан Костадинов Иванов

6 Авг 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов
ДАС1: Георги Димитров Давидов, ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Илонка Миланова Джалева

7 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Дунав 2010 - Етър
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Светослав Петров Славов

ПФК Ботев АД - Септември София - Отложен за 12 Октомври 2017г.


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Dimityr Popov, какво значи "сыс садикта", че не разбирам български (чужденец съм от Столипинстан)...
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Пак си идват сыс садикта в Пловдив... оранжеви пе****си
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