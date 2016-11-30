Две могили, Поповица и Суворово са шампиони в Аспарухово

© Varna24.bg виж галерията Отборите по тенис на маса от Две могили (девойки), Поповица (юноши) и шахматистите на Суворово са първите шампиони на XXII държавни игри на спортистите от малките селища, провеждани в Аспарухово, община Дългопол, Варненско. Докато фаворитът Две могили (Русенско) без проблеми взе титлата, то традиционният участник във всички прегледи, съставът на Поповица (Пловдивско), изненада със спечелването на първото място.



Неочакван успех постигнаха и шахматистите от варненското Суворово, водени от Теодор Апостолов. Вчера започна и турнирът по футбол на малки вратички. Брестник (Пд), първенец от 2016 г., спечели с 6:1 срещу домакините от Дългопол, водени от Васил Василев.



Останалите участници в турнира са: Белослав (Вн), Ихтиман, Костенец (Сф), Гложене (Вр), Две могили и Ценово (Рс).



Класиране:

Тенис на маса: девойки - 1. Две могили (Мирослава Андронова, Дамла Хасанова, Виктория Стефанова, Аляра Касим, треньор Даниела Христова), 2. Роман, 3. Поповица, 4. Дългопол.



Юноши - 1.Поповица (Чавдар Примов, Георги Върбанов, Петко Шанков, Васил Георгиев, треньор Ростислав Георгиев), 2. Роман, 3. Тополовград, 4. Дългопол, 5. Две могили, 6. Доспат.



Индивидуални първенци: 1. М. Андронова (Две могили), 2. Полина Бенчева (Роман), 3. В. Стефанова (Две могили); 1. Мартин Кълвачев (Тополовград), 2. Петър Христов, 3. Велислав Христов (Роман).



Шахмат: 1. Суворово (треньор Теодор Апостолов), 2. Белослав (Димитър Павлов), 3. Попинци (Марин Чардаков), 4. Вълчи дол.



Победители по дъски: Венцислав Янев (I дъска), Георги Стоянов (II дъска), Калоян Вълчев (III дъска) - и тримата от Белослав (Вн) и Гинка Юрукова (IV дъска) от Попинци (Пз).