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Ясен е реферът на мача Дунав - Черно море
12:45 / 12.04.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Георги Кабаков ще свири на Черно море
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 28-ия кръг в Първа лига.

13 Апр 2017 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Петър Николов Джугански, Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Волен Валентинов Чинков
СН: Константин Делов Писков

13 Апр 2017 г. Четвъртък 19:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС: Станимир Илков Илков, Даниел Милков Ников
4-ТИ: Николай Тодоров Христов
ДАС: Стефан Демирев Павлов, Валентин Георгиев Станчев
СН: Мартин Живков Богдев

14 Апр 2017 г. Петък 15:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Верея
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Юлиян Тошков Тодоров
ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

14 Апр 2017 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Георги Пламенов Тодоров, Андрей Венков Николов
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Петър Стефанов Доровски, Вихрен Веселинов Манев
СН: Ичко Лозев Лозев

14 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Левски АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев

15 Апр 2017 г. Събота 14:15 ч.
Монтана - ПФК Славия АД
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Пламен Хинков Хинков, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски
ДАС: Никола Павлов Петров, Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Динков Сталев

15 Апр 2017 г. Събота 16:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Петър Стоянов Петров








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