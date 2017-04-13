Ясен е реферът на мача Дунав - Черно море 12:45 / 12.04.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати © Varna24.bg Георги Кабаков ще свири на Черно море БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 28-ия кръг в Първа лига. 13 Апр 2017 г. Четвъртък 17:00 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Петър Николов Джугански, Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Волен Валентинов Чинков

СН: Константин Делов Писков



13 Апр 2017 г. Четвъртък 19:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС: Станимир Илков Илков, Даниел Милков Ников

4-ТИ: Николай Тодоров Христов

ДАС: Стефан Демирев Павлов, Валентин Георгиев Станчев

СН: Мартин Живков Богдев



14 Апр 2017 г. Петък 15:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Верея

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Юлиян Тошков Тодоров

ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Ангел Детелинов Баялцалиев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



14 Апр 2017 г. Петък 18:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС: Георги Пламенов Тодоров, Андрей Венков Николов

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Петър Стефанов Доровски, Вихрен Веселинов Манев

СН: Ичко Лозев Лозев



14 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Левски АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Георги Милков Гинчев

СН: Кольо Димитров Данев



15 Апр 2017 г. Събота 14:15 ч.

Монтана - ПФК Славия АД

ГС: Георги Димитров Давидов

АС: Пламен Хинков Хинков, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Тони Бонев Пандарски

ДАС: Никола Павлов Петров, Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Йордан Динков Сталев



15 Апр 2017 г. Събота 16:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Рюстем Джемил Карагарен

СН: Петър Стоянов Петров

Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Свали на своя телефон: Android или iOS



публикувай коментар

