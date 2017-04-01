Ето на кого повериха мача Черно море - Левски 16:39 / 30.03.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати © Varna24.bg Станислав Тодоров ще раздава правосъдие в Каварна БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 26-ия кръг на Първа лига. 31 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС: Илиян Петров Капарашев, Даниел Милков Ников

4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов

ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Георги Милков Гинчев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



31 Мар 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - Монтана

ГС: Георги Димитров Давидов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС: Валентин Георгиев Станчев, Иван Георгиев Пенчев

СН: Валери Николов Цветков



1 Апр 2017 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев

ДАС: Николай Йорданов Колев, Ангел Любенов Ангелов

СН: Мартин Живков Богдев



1 Апр 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Станимир Илков Илков

4-ТИ: Стефан Димитров Димитров

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен

СН: Йордан Веселинов Гулев



1 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Веселин Мишев Добриянов, Петър Николов Джугански

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Георги Юлиянов Иванов

СН: Радан Василев Мирянов



2 Апр 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Георги Людмилов Калудов, Тони Бонев Пандарски

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Георги Кънчев Димитров, Петър Стефанов Доровски

СН: Светослав Петров Славов



2 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Верея

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Румен Емилов Иванов

ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Боян Георгиев Славков

СН: Георги Генов Нарлев

Още по темата: общо новини по темата: 1 28.03.2017 Ще успее ли Гонзо да грабне трета победа над Левски? Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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