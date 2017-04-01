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Спортните новини: Днес (8) | Вчера (1)
Ето на кого повериха мача Черно море - Левски
16:39 / 30.03.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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Станислав Тодоров ще раздава правосъдие в Каварна
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 26-ия кръг на Първа лига.

31 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС: Илиян Петров Капарашев, Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Георги Милков Гинчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

31 Мар 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - Монтана
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Валентин Георгиев Станчев, Иван Георгиев Пенчев
СН: Валери Николов Цветков

1 Апр 2017 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Николай Йорданов Колев, Ангел Любенов Ангелов
СН: Мартин Живков Богдев

1 Апр 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Йордан Веселинов Гулев

1 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Петър Николов Джугански
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Георги Юлиянов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов

2 Апр 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Людмилов Калудов, Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Петър Стефанов Доровски
СН: Светослав Петров Славов

2 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов
ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Боян Георгиев Славков
СН: Георги Генов Нарлев


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28.03.2017






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Черно бял ОЛИГОФРЕН!! ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА РЕДОВНО!
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Първите в света индивиди , търсещи 28 000 000 (28 МИЛИОНА) и 900 000 лева за стадион преди да потърсят пари за един ремонт на автобус!!! Мегаломанството доведе и до други неща- строеж на музей за титли и купи, без нито една такава купа при ХРИСТОЛОВ! Хвърляне на милионите на Лудогорец за титлата, а взимане на най-скъпите четвърти места в историята на футбола!!! Провалът и циркаджийството по мегаломански причини е вашият ЕДИНСТВЕН ПЪТ ... жълтури, вие сте най-тъпите и глупави същества на Света. Очаквам и 12 000 000 (12 МИЛИОНА) дълг да го чистите със строеж на колиба за двама, която да пласирате за милиони... но да знаете, по-тъпи от вас няма , така че ЗАКРИВАЙЙЙЙ...
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