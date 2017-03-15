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Очаквахте ли го? Ето кого пратиха да свири на Черно море
12:37 / 16.03.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
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БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 25-ия кръг в Първа лига:

17 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.
Монтана - ПФК Берое ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Георги Людмилов Калудов, Йордан Петров Петров
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Вангел Борисов Вангелов
СН: Антон Симеонов Генов

18 Мар 2017 г. Събота 13:00 ч.
ФК Верея - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Даниел Милков Ников
ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Георги Милков Гинчев
СН: Петър Стоянов Петров

18 Мар 2017 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Илков Илков
ДАС: Станислав Тошев Ставров, Румен Красимиров Христов
СН: Кирил Манолов Лозанов

18 Мар 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Светослав Георгиев Динев
ДАС: Стефан Демирев Павлов, Петър Кирилов Костадинов
СН: Димитър Панайотов Костов

19 Мар 2017 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Черно море
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Мартин Емилов Венев, Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Димитър Цолов Буров
СН: Евгени Георгиев Георгиев

19 Мар 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Димитър Божидаров Стоилов, Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Драгомир Димитров Драганов
СН: Кольо Димитров Данев








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Тоя чорбар все на наз го пращат бял ден няма да видим
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