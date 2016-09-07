Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (3)
Хубчев извика играч на Черно море, вижте всички национали
14:55 / 14.03.2017 Източник: sport.varna24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на националния отбор на България Петър Хубчев обяви състава за световната квалификация срещу Холандия на 25 март. Отборът ще започне подготовката си за предстоящия двубой на 19 март на Националната футболна база в Бояна.

На 21-и март селекционерът Хубчев и футболисти от тима ще участват в среща с медиите, като часът ще бъде уточнен допълнително.

Съставът на "А" националния отбор за световната квалификация срещу Холандия:

Вратари: Николай Михайлов ("Мерсин", Турция), Владислав Стоянов ("Лудогорец"), Георги Китанов (ЦСКА-София).

Защитници: Стефан Велков ("Славия"), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Антон Недялков (ЦСКА-София), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Страхил Попов ("Касъмпаша", Турция), Георги Терзиев ("Хайдук" Сплит, Хърватия), Васил Божиков ("Касъмпаша", Турция), Петър Занев ("Амкар" Перм, Русия).

Полузащитници и нападатели: Светослав Дяков ("Лудогорец"), Александър Цветков ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски"), Божидар Краев ("Левски"), Станислав Манолев (ЦСКА-София), Александър Василев ("Лудогорец"), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Ивайло Чочев ("Палермо", Италия), Симеон Славчев ("Лехия" Гданск, Полша), Георги Миланов (ЦСКА Москва, Русия), Николай Димитров ("Урал", Русия), Александър Тонев ("Кротоне", Италия), Спас Делев ("Погон" Шчечин, Полша), Андрей Гълъбинов ("Новара", Италия), Ивелин Попов ("Спартак" Москва, Русия).


Още по темата: общо новини по темата: 32
09.03.2017
07.03.2017
14.02.2017
27.01.2017
05.01.2017
16.11.2016
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Луканов: Горе-долу си свършихме работата
 Черно море много близо до шестицата след реми с Ботев
 Сметки без кръчмар: Ето какви са шансовете на Черно море, Ботев и Дунав за Топ 6
 Ето с тези футболисти Ботев (Пд) ще скача на Черно море
 Това е съдията, който ще свири на "моряците"
Класиране Резултати
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
©2009 - 2016 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: