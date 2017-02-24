Ето кой рефер ще раздава правосъдие в мача на Морето

БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг на Първа лига:
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|Никола Попов получи наряд за двубоя в София
24 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Станимир Илков Илков
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
25 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Димитър Русенов Русев, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Андрей Венков Николов
ДАС: Николай Йорданов Колев, Тихомир Асенов Алексов
СН: Валери Николов Цветков
25 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Петър Николов Джугански
ДАС: Петър Стефанов Доровски, Георги Юлиянов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
25 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Николай Георгиев Георгиев, Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС: Волен Валентинов Чинков, Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Динков Сталев
26 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
26 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.
Монтана - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС: Георги Людмилов Калудов, Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Георги Николов Кабаков, Георги Милков Гинчев
СН: Веселин Богданов Йорданов
26 Фев 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Ивайло Пламенов Атанасов, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов
ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев