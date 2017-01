© Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол до 15-годишна възраст Христо Ценов събира днес 19 момчета от набор 2002/2003 за подготовка. В зала "Румен Пейчев" те ще се подготвят за участие в международен турнир в Скопие, Македония.



Надпреварата в македонската столица е част от международния проект за развитие на 13-14 годишни играчи и млади треньори с потенциал за националните отбори. В инициативата са включени националните федерации на Турция, Македония, Румъния, Косово и България. Именно с връстниците си от тези страни ще играят в Скопие българите. Турнирът е от 13 до 15 януари.



Ето кои започват подготовка днес:



Николай Нинов PG (1) БК ТУНДЖА ЯМБОЛ

Кристиан Икономов PG (1) БК ЦСКА СОФИЯ

Виктор Маргаритов PG (1) БК ЦСКА СОФИЯ

Деян Юруков SG/PG (1;2) БК ЦСКА СОФИЯ

Виктор Германов SG (2) БК ЛЕВСКИ СОФИЯ

Йордан Кирилов SG (2) БК ЦСКА СОФИЯ

Никола Станчев SG (2) БК СПАРТАК ПЛЕВЕН

Васил Попов SG/SF (2;3) БК РИЛСКИ СПОРТИСТ САМОКОВ

Павел Теофилов SF (3) БК БУБА БАСКЕТ СОФИЯ

Константин Пайсиев SF (3) БК ШАМПИОН СОФИЯ

Дамян Минков SF (3) БК ДУНАВ РУСЕ

Мартин Йорданов SF/PF (3;4) БК ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА

Борис Иванов PF (4) БК АКАДЕМИК 17 СОФИЯ

Златомир Дончев PF (4) БК ТУНДЖА ЯМБОЛ

Александър Витанов PF (4) БК БУБА БАСКЕТ СОФИЯ

Веселин Господинов C (5) БК ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА БЕЛГРАД

Андрей Дулгери C (5) БК ЛЕВСКИ СОФИЯ

Емил Стоилов C (5) БК ЦСКА СОФИЯ

Аристидис Папатеодору SF (3) БК СТАР БАСКЕТ ВАРНА



ТРЕНЬОРИ



ХРИСТО ЦЕНОВ БК ЦСКА СОФИЯ

ТЕДИ БУКОВ БК ЦСКА СОФИЯ



От тях наставниците ще изберат 14 момчета за Скопие.